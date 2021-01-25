Спортсмены будут тренироваться во Владивостоке перед Паралимпиадой-2020

Отметим, что столица Сахалина принимала в феврале 2019 года международные состязаний «Дети Азии». К Первым зимним международным спортивным играм «Детям Азии» была проведена большая подготовительная работа, в частности, построена входная группа на СТК «Горный воздух», модернизирована канатная дорога. Уникальный, не имеющий аналогов в стране по доступности, горнолыжный курорт стал еще более комфортным. В Южно-Сахалинске построен уникальный лыже-биатлонный комплекс с самой современной на Дальнем Востоке мишенной системой и самым сложным рельефом трасс, проведена реконструкция сноуборд-парка, трамплинного комплекса. На всех объектах, где проходили соревнования, полностью обновлено оборудование, приобретен спортивный инвентарь мирового уровня.