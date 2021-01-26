Пандемия опять ставит под вопрос главное экономическое событие региона

«Де-юре решение еще не принято, но жизнь подсказывает, что он нам крайне необходим, нам его очень не хватало в прошлом году. Если форум будет проводиться не в традиционном формате, если к сентябрю обычные связи логистические, авиационные не будут восстановлены в должной мере, я надеюсь, мы сможем предложить некий формат, который будет интереснее, чем просто «квадратики лиц» людей, выступающих с помощью мессенджеров и телеприсутствия. ВЭФ — это крайне интересное и важное событие, к которому приковано внимание всех без исключения государств Азиатско-Тихоокеанского региона.