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Пандемия опять ставит под вопрос главное экономическое событие региона

25 января 2021, 23:54
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
На фото: министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
В ходе Гайдаровского форума министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал журналисту ТАСС о том, состоится ли в 2021 году Восточный экономический форум во Владивостоке, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Де-юре решение еще не принято, но жизнь подсказывает, что он нам крайне необходим, нам его очень не хватало в прошлом году. Если форум будет проводиться не в традиционном формате, если к сентябрю обычные связи логистические, авиационные не будут восстановлены в должной мере, я надеюсь, мы сможем предложить некий формат, который будет интереснее, чем просто «квадратики лиц» людей, выступающих с помощью мессенджеров и телеприсутствия. ВЭФ — это крайне интересное и важное событие, к которому приковано внимание всех без исключения государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мы прорабатываем концепцию и предложим организационному комитету под руководством вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева такую, которая обеспечит решение задач ВЭФ. Это качественное обсуждение вопросов развития наших ключевых восточных территорий, новой повестки, повестки развития экономики в постпандемическую эпоху, повестки технологического развития», — сообщил Алексей Чекунков в интервью ТАСС.

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