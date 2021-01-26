В Приморском океанариуме появились на свет редкие пингвины

«В нашей стае восемь птенцов, ― пояснила орнитолог Приморского океанариума Ксения Любимкина. ― Сейчас пингвинята покрыты графитово-серым пухом, ювенильная окраска сохранится до трёх-четырёх месяцев. Когда у птенцов наступит первая линька и они сменят пух на перо, дети станут больше походить на родителей, правда, у них всё ещё не будет характерной для пингвинов Гумбольдта полосы на груди».