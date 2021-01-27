zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Без мандата жизнь не та: Что может стать с депутатом от КПРФ Самсоновым после митингов за Навального?

27 января 2021, 02:37
Фото: Личная страница Самсонова в фейсбук
Эксперты в политических телеграмм-каналах Приморского края не исключают, что Артем Анатольевич может лишиться за подобное волеизъявление депутатского мандата. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Не исключено, что совсем скоро депутат от КПРФ в ЗСПК Артем Самсонов расплатится за поддержку Алексея Навального и может лишиться мандата. Некоторые эксперты не исключают, что его могут выгнать из партии.

Причиной так думать стала ситуация с однопартийцем Самсонова из Хабаровского края Максима Кукушкина. Его исключили из КПРФ за участие в митинге 23 января. Об этом пишут в телеграмм-канале «Политический Ипподром».

А вот Артему Анатольевичу как-то везет, ведь он уже неоднократно принимал участие в мероприятиях поддержки оппозиционера Навального и до сих пор не был привлечен за это к ответственности.

«Недавно Артём Анатольевич рассуждал о том, пора ли отправлять Зюганова в отставку, заявляя, что в этом нет необходимости. Но свежее заявление Геннадия Зюганова, где он действия навальнят называет фашиствующими, самого Навального — агентом сразу нескольких западных разведок, а посягательства на президентскую власть — подрывной деятельностью в духе майдана и Беларуси, критически противоречат позициям лидера Владивостокского горкома КПРФ», — пишут авторы телеграмм-канала «Политически ипподром».

Напомним, что несмотря на это Артем Самсонов пока еще рассматривается в качестве реального кандидата на мандат в Государственную Думу РФ. Но чем ближе осенние выборы в Госдуму и ЗСПК, тем больше шансы у руководителя приморского отделения партии КПРФ на проблемы.

Материалы по теме
КПРФ уже сделала все возможное, чтобы в любом случае проиграть на выборах президентаИзбиратели Приморья начали открыто жаловаться на КПРФДепутаты от КПРФ предпочли «гнилую» славу вместо квартир детям-сиротам и социальным выплатам врачам края
#Новости#Приморский край#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56