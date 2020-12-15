Депутаты от КПРФ предпочли «гнилую» славу вместо квартир детям-сиротам и социальным выплатам врачам края

Самым одиозным членом КПРФ является депутат Артем Самсонов, который уже много раз был замечен в скандалах. Его эгоистичное поведение больше похоже на обращение внимание на свою персону с целью привлечения внимания. А ему это очень важно в преддверии выборов в 2021 году. Однако такое выпячивание своего «я», по мнению экспертов, недопустим для руководителя партии, которая должна прислушиваться к желаниям своих избирателей.