Депутаты от КПРФ предпочли «гнилую» славу вместо квартир детям-сиротам и социальным выплатам врачам края

Депутаты от КПРФ предпочли «гнилую» славу вместо квартир детям-сиротам и социальным выплатам врачам края

Сегодня, 14:35
Политика
Photo: личная страничка не фейсбуке
Депутаты от партии КПРФ Приморского края снова решили обратить на себя внимание и во время очередного заседания Законодательного собрания Приморского края, которое состоялось 14 декабря, проголосовали против внесения социальных корректировок в проект бюджета на 2021 года.

Также они не одобрили изменение в текущий финансовый документ Приморья. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Всем процессом руководила председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Она отвечала на все вопросы депутатов, в том числе и на те, которые поступали от членов партии КПРФ. Однако несмотря на конструктивные ответы, а также на необходимость и важность внесения поправок, депутаты-коммунисты проголосовали против изменений в бюджет 2020 года. Проект бюджета на 2021 год тоже их не устроил.

Между тем, поправки в действующий финансовый документ края подразумевают выделение порядка 100 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам, 139,6 млн рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными и около 2,1 млрд. рублей на дотации муниципалитетам края.

Специалисты подчеркивают, что нынешний состав партии КПРФ Приморья такими решениями привлекает к себе внимание средств массовой информации, а также пользователей социальных сетей. Именно с этой целью депутаты практически каждое заседание в ЗСПК устраивают шоу вместо того, чтобы принимать и утверждать законы, нужные Приморью. Более того, разжигая скандалы в парламенте они стремятся заработать себе, так называемые «политические очки», несмотря на то, что их действия в законодательном органе бесполезны.

Самым одиозным членом КПРФ является депутат Артем Самсонов, который уже много раз был замечен в скандалах. Его эгоистичное поведение больше похоже на обращение внимание на свою персону с целью привлечения внимания. А ему это очень важно в преддверии выборов в 2021 году. Однако такое выпячивание своего «я», по мнению экспертов, недопустим для руководителя партии, которая должна прислушиваться к желаниям своих избирателей.

Напомним, что в конце ноября депутат Артем Самсонов едва не оставил приморцев без денег на ликвидацию последствий ледяного шторма, проголосовав против корректировки бюджета в связи с ЧС, вызванной ледяным штормом.

Политологи замечают, что одиозность и вычурность для Самсонова — привычное дело. Политическую карьеру он начал только лишь благодаря своему умению направить недовольство людей в нужное русло. И он неоднократно был замечен в разных политических скандалах. Даже недовольство федерального аппарата КПРФ не заставило Самсонова пересмотреть свои взгляды.

Между тем бюджет Приморского края остается социально-ориентированным, несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом и последствиями ликвидации ЧС. В данном документе предусматриваются меры социальной поддержки населения, индексация стипендии студентам, выплаты врачам и иные важные направления.

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