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Проверка на прочность: На Приморье надвигается очередной циклон

27 января 2021, 07:02
Фото: ИК "Золотой Рог"
Все по уже привычной приморцам схеме: метель, гололедица
По данным Приморского УГМС, вечером 28, а также ночью и днём 29 января ожидаются сильные осадки в виде снега с количеством до 20 мм.

Возможны метель, на дорогах гололедица и снежный накат, взлом льда, падение деревьев и конструкций.

На побережье осадки будут сопровождаться сильным ветром порывами до 30 м/с.

Повышается риск аварий на объектах энергетики и ЖКХ, падение слабо закреплённых конструкций, увеличение и количества ДТП.

В заливе Петра Великого высота волн достигнет 4-х метров, прогнозируется взлом припайного льда и вынос ледяных полей в открытую часть залива, ожидается быстрое обледенение судов.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья соблюдать требования безопасности, воздержаться от использования личного автотранспорта, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Все экстренные службы приведены в повышенную готовность.

Напомним, в случае нештатной ситуации гражданам следует сообщать по телефону 101 и 112.

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