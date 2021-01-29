Имена и фамилии участников митинга в поддержку Навального во Владивостоке попали в сеть

И вся эта толпа, «такая вся из себя и модная, и молодая, и такая свободная, и все дизайнеры-рестораторы-феминистки-веганы с подкастами в наборе, давай-давай, уходи, мы евробудущее, а ты вчерашний день», — быстро сдуется и скиснет. Как в Минске. И все успокоятся. Но для некоторых поворот будет трагическим и, увы, уже необратимым (список)», — отмечают авторы телеграмм-канала «Нам здесь жить».