В Приморском океанариуме вывели миниатюрных хищников

— В искусственных условиях гигантских осьминогов сложно разводить по той простой причине, что у них очень длительный период эмбрионального развития и очень длительный планктонный период, который начинается после того, как осьминожки выходят из яйца, и эта планктонная стадия самая критичная, — пояснил один из ведущих в РФ специалистов по головоногим, кандидат биологических наук Олег Катугин. — Главная сложность заключается в том, что молодые осьминоги очень нежные создания, это уже после того как они оседают и переходят к донному образу жизни, у них начинают формироваться более устойчивые к внешним воздействиям кожные покровы. До этого времени им необходимо создать такие условия, при которых у них был бы минимальный контакт со стенками и предметами внутри аквариума. Как только маленькие осьминоги касаются чего-то, они травмируются, а при травме сразу начинается бактериальное заражение поврежденных участков.