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В Приморском океанариуме вывели миниатюрных хищников

1 февраля 2021, 01:35
Фото: Приморский океанариум
Размер новорождённых не превышает нескольких миллиметров
Как сообщили в пресс-службе Приморского океанариума, несколько тысяч икринок самка гигантского осьминога отложила в середине августа, первые осьминожки начали вылупляться через пять месяцев, и сейчас их уже несколько десятков.

— В природе инкубационный период яиц осьминогов длится от трёх до шести месяцев, всё зависит от температуры, у нас она постоянная — 10°С, это оптимальные условия для развития кладки, — пояснил ведущий специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Юрий Некотинев. — Оплодотворение произошло не в океанариуме, самка попала к нам в мае уже осеменённой. Оплодотворение икры у осьминогов происходит не сразу, самка может длительное время хранить в себе сперматофоры самца, ожидая подходящих условий, в океанариуме мы смогли продолжить природный цикл и получить потомство.

Грозди икринок стали отваливаться от стенки аквариума, поэтому пришлось их забрать и поместить отдельно
Фото: Приморский океанариум

Самки на протяжении всего инкубационного периода не только охраняют кладку, но и заботятся о ней, проветривают, убирают погибшие икринки. На руке у осьминога несколько сотен очень чувствительных присосок, самка этими присосками обследует каждое яйцо на предмет целостности и заражений, счищает с него песчинки.

— У нас самка ухаживала за кладкой около полутора месяцев, но, видимо, та клейкая основа, на которую осьминог крепит яйца, не предназначена для стекла, и грозди икринок стали отваливаться от стенки аквариума, поэтому мне пришлось их забрать и поместить отдельно, — рассказал Юрий Некотинев. — Яйца я рассортировал по степени развития и посадил в разные аквариумы, на протяжении оставшихся месяцев практически каждый день вручную перебирал и чистил кладку и продолжаю это делать до сих пор, так как вылупились ещё не все осьминожки.

В искусственных условиях гигантских осьминогов сложно разводить
Фото: Приморский океанариум

В природе осьминоги, после того как отложили яйца, перестают питаться. Ухаживая за кладкой, самка теряет до 70% веса и в конце концов погибает от истощения. В океанариуме самка не отказалась от еды, правда, в качестве обеда она признаёт только живого гребешка.

— В искусственных условиях гигантских осьминогов сложно разводить по той простой причине, что у них очень длительный период эмбрионального развития и очень длительный планктонный период, который начинается после того, как осьминожки выходят из яйца, и эта планктонная стадия самая критичная, — пояснил один из ведущих в РФ специалистов по головоногим, кандидат биологических наук Олег Катугин. — Главная сложность заключается в том, что молодые осьминоги очень нежные создания, это уже после того как они оседают и переходят к донному образу жизни, у них начинают формироваться более устойчивые к внешним воздействиям кожные покровы. До этого времени им необходимо создать такие условия, при которых у них был бы минимальный контакт со стенками и предметами внутри аквариума. Как только маленькие осьминоги касаются чего-то, они травмируются, а при травме сразу начинается бактериальное заражение поврежденных участков.

После вылупления из яйца осьминог начинает самостоятельную жизнь. Несмотря на то что размер новорождённых не превышает нескольких миллиметров, это уже полноценные, хоть и миниатюрные, хищники — они могут менять цвет и охотятся на маленьких рачков. В условиях океанариумов практически не разводят осьминогов ещё по той причине, что их сложно выкормить. В Приморском океанариуме малышам подобрали корм в виде артемии разных размеров.

Миниатюрные хищники уже могут менять цвет и охотятся на маленьких рачков
Фото: Приморский океанариум

Справка:

— Гигантского осьминога Enteroctopus dofleini также называют осьминогом Дофлейна и осьминогом Джильберта.

— Длина мантии осьминога Долфлейна может достигать 60 сантиметров, а размах рук-щупалец превышать 3 метра.

— Гигантский осьминог — донный вид, который обычно обитает в шельфовой зоне на глубине до 180 метров.

— В водах Приморья обитает четыре вида донных осьминогов. Помимо гигантского, это песчаный, мраморный осьминоги и глубоководный осьминог бентоктопус.

— У осьминогов удивительная способность к регенерации: оторванная рука может вырасти заново, иногда на месте одной руки вырастают две.

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