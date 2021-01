В Приморском океанариуме появились на свет редкие пингвины

В Приморском океанариуме во Владивостоке на о. Русском у шести пар пингвинов Гумбольдта появились птенцы. Как правило, у пингвинов оплодотворенным бывает только одно яйцо, чтобы у пары появилось двое птенцов ― это редкость. Приморскому океанариуму повезло дважды, говорят специалисты.

Пингвины Гумбольдта живут в Приморском океанариуме с 2018 года. «В нашей стае восемь птенцов, ― пояснила орнитолог Приморского океанариума Ксения Любимкина. ― Сейчас пингвинята покрыты графитово-серым пухом, ювенильная окраска сохранится до трёх-четырёх месяцев. Когда у птенцов наступит первая линька и они сменят пух на перо, дети станут больше походить на родителей, правда, у них всё ещё не будет характерной для пингвинов Гумбольдта полосы на груди». До трёх-четырёх месяцев пингвинята живут в гнёздах вместе со своими родителями. Когда пух сменит более плотное оперение, малыши начнут учиться плавать в большом бассейне вольера. После первой линьки птенцы станут самостоятельными и будут уже не малышами, требующими непрерывной заботы, а полноценной частью большой стаи, сообщает пресс-служба учреждения. Отмечается, что Международная Красная книга относит пингвинов Гумбольдта к категории уязвимых видов.

