Дальневосточников приглашают активнее заявляться на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

«Конкурс — это важный, но только первый шаг, чтобы начать формировать общие требования, стандарты, программы обучения для „новых“ профессий. Мы видим острую потребность и запрос на то, чтобы начать систематизацию и даже в отдельных моментах стандартизацию отрасли электронных коммуникаций. Поэтому для нас так важно видеть участников со всей страны, чтобы создать настоящее сообщество, понять картину состояния человеческих ресурсов в digital-сфере. Нам нужна команда специалистов из разных уголков России, которая в начале пути станет основой для формирования профессионального сообщества», — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.