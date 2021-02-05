zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2021, 01:54

Published 5 февраля 2021, 01:54

Modified 20 августа, 12:34

Updated 20 августа, 12:34

Дальневосточников приглашают активнее заявляться на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

Дальневосточников приглашают активнее заявляться на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

5 февраля 2021, 01:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Интернет
Жители Москвы и Санкт-Петербурга одни из самых активных участников конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». Заявки на участие подали жители 79 регионов России.

Активнее всего себя проявили участники из Центрального федерального округа — 32%, Приволжского — 16% и Северо-Западного — 15%. Каждый третий претендент– житель Москвы — 21,5% и Санкт-Петербурга — 8%. Дальний Восток пока в числе отстающих.

«Конкурс — это важный, но только первый шаг, чтобы начать формировать общие требования, стандарты, программы обучения для „новых“ профессий. Мы видим острую потребность и запрос на то, чтобы начать систематизацию и даже в отдельных моментах стандартизацию отрасли электронных коммуникаций. Поэтому для нас так важно видеть участников со всей страны, чтобы создать настоящее сообщество, понять картину состояния человеческих ресурсов в digital-сфере. Нам нужна команда специалистов из разных уголков России, которая в начале пути станет основой для формирования профессионального сообщества», — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

В свою очередь, заместитель руководителя Центра управления регионом (Приморский край) Полина Степаненко отмечает, что с учетом тренда цифровизации по обратной связи возрастает потребность в квалифицированных кадрах, в том числе в Приморье.

«Мы все чаще сталкиваемся с новыми форматами в digital, и профильным специалистам необходимо постоянно повышать квалификацию. Полагаю, этот конкурс станет ступенью для роста и развития всех участников. Замечу, что победители конкурса смогут повысить свою квалификацию с помощью бесплатного обучения в МГУ и работы с высококлассными наставниками», — отметила Полина Степаненко.

Всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал 22 января 2021 года. Организаторами выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Регистрация продлится до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф.Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников, а также получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.

Материалы по теме
Российские регионы проверят на цифровую зрелость
#Бизнес#Приморье#Новости#Интернет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика