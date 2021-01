Российские регионы проверят на цифровую зрелость

Правительство уже подготовило рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств подготовлен в РФ. По его результатам будут заменены 10 руководителей цифровой трансформации, получивших низкие оценки работы по всем критериям.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Так, 18 ведомств показали высокий результат эффективности, остальные — средний и ниже среднего. «Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране», — отметил вице-премьер. Среди лидеров рейтинга цифровой трансформации Чернышенко назвал Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС и другие ведомства. Средний результат, в частности, показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД и ряд других ведомств. Низкие показатели — Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды и др. Все в личный кабинет Вместе с тем цифровизация госуслуг в России идет уже давно, и лидерам направлений в госорганах и госкомпаниям, а также крепким середнячкам есть чем отчитаться. Управление ФНС России по Приморскому краю на этом поприще в передовиках. 90% приморских налогоплательщиков — компаний и предпринимателей — и, разумеется, крупные организации передают отчетность дистанционно, через специализированных операторов связи или личные кабинеты на сайте www.nalog.ru. Кроме того, от сотен тысяч приморцев через данный сервис ежегодно в адрес приморских налоговых приходят обращения, включая вопросы по уплате земельного, транспортного налогов и т. п. Через личные кабинеты наши земляки — частные лица направляют налоговые декларации на имущественные и социальные вычеты, не посещая инспекции. Лицензии - в электронном виде Заместитель министра промышленности и торговли Приморья Алексей Пикалов замечает, что в целом министерство как исполнительный орган власти ставит перед собой амбициозную задачу. К концу нынешнего года процент госуслуг, которые предоставляются Минпромторгом в электронном виде, достигнет 70%. «Эту работу сегодня мы ведем достаточно активно. Уже сегодня весь процесс лицензирования деятельности компаний переведен в электронную форму. Заявителям не надо обращаться в Минпромторг лично, они имеют возможность подавать и получать документы через портал Госуслуг или МФЦ. Кроме того, с 1 июля 2021 года исчезнет обязанность получать лицензию для торговли алкогольной продукцией на бумаге. Таким образом столь значительная сфера деятельности перейдет на электронный документооборот», — поясняет Алексей Пикалов. «Минпромторг Приморского края курирует крупнейшие предприятия промышленности и торговли, где количество процессов документообмена и других функциональных взаимодействий измеряется тысячами. Безусловно, оптимизация всех процессов способствует увеличению производительности, снижению собственных издержек в бизнесе. Проект, направленный на повышение производительности труда через цифровизацию промышленности, сегодня также действует в Приморье. Наши ключевые предприятия — Арсеньевская Авиационная Компания им. Н. И. Сазыкина „Прогресс“ (АО „Вертолеты России“), ССК „Звезда“ и крупные торговые сети внедряют системы оптимизации производственных процессов, устанавливают новейшее оборудование для администрирования, движения продукции по заводам», — дополняет зам.министра. В Приморье цифровизацию под эгидой Правительства региона поддерживают и крупные компании. Продолжается работа по созданию качественной информационной инфраструктуры в образовательных учреждениях в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В наступившем году к оптоволоконным сетям подключат 308 школ и колледжей Приморье, т. е. в два с половиной раза больше, чем год назад. Школы с интернетом В 2019 году по региональному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» высокоскоростной интернет получили 82 приморские школы, в 2020 году линии ВОЛС были проведены до 119 образовательных организаций края. В итоге в сельских школах скорость соединения достигнет показателя не менее 50 Мб/с, а в городских — не менее 100 Мб/с. Подрядчиком производимых работ выступает крупнейший телекоммуникационный оператор страны — «Ростелеком». В задачи компании входит не только подключить учреждения к интернету, но и непосредственно оказывать услуги связи. Кстати, в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» доступ к сети получают все социально значимые учреждения отдаленных населенных пунктов. Доступ в интернет получили 142 фельдшерско-акушерских пункта, 120 общеобразовательных организаций, 65 представительств органов государственной власти и местного самоуправления, 30 пожарных частей и постов, 3 подразделения Росгвардии в разных районах края. Скорость доступа составила от 10 до 100 Мбит/c в зависимости от учреждения. В целом, как рассказали в Ростелеком, в 2020 году компания провела в Приморском крае более 1,5 тысячи км волоконно-оптических линий связи. Ростелеком реализовала ряд крупных инфраструктурных проектов. В числе завершенных «Устранение цифрового неравенства» в Приморском крае. В итоге общее количество бесплатных точек коллективного доступа в интернет в крае достигло 120. Радиус действия каждой точки Wi-Fi достигает 100 метров. Как правило, такие точки размещают таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты: школы, библиотеки и больницы. Подключение к высокоскоростному интернету медучреждений Приморья — в целом тема отдельная. Здесь также Ростелеком выполнил свои обязательства. Скоростной интернет получили 12 медицинских учреждений Уссурийска, 11 — Владивостока и 4 — Находки. В Дальнегорском городском округе интернетом было обеспечено 6 подразделений, в Кавалеровском и Пограничном районах — 5, в Артемовском и Лесозаводском городских округах — по 4 медучреждения. Проект реализован в рамках сотрудничества с Приморским краевым медицинским информационно-аналитическим центром и министерством здравоохранения Приморского края. Теперь врачи могут пользоваться сервисом электронной регистратуры для записи пациентов к узконаправленным специалистам, оперативно получать расшифровки анализов и медицинских изображений, дистанционно проводить консультации и повышать собственную квалификацию. Кроме того, в 2020 году в нашем крае начала действовать интеллектуальная система видеонаблюдения от компании «Ростелеком». 500 видеокамер были установлены на улицах и местах массового скопления людей в 6 городах: Владивосток, Артём, Арсеньев, Уссурийск, Большой Камень, Находка. Несудимые с электронной справкой Постепенно уходит в цифру и общение с такой серьезной структурой, как Министерство внутренних дел. Организации желают знать, насколько их сотрудник чист перед законом, да и сами приморцы хотят быть чисты перед законом и через электронные справки подтверждают свою благонадежность. Так, в 2020 году жители Приморья подали свыше 92 тысяч заявлений на получение справок о наличии либо отсутствии судимости. Более половины из них (75 тыс. из 437 тыс.) оформили их получение в электронном виде через портал Госуслуг. А более 19 тысяч приморцев подали заявления о выдаче справок наличии или отсутствии административного наказания за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. 13 тысяч 739 заявлений поданы в электронном виде.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter