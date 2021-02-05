Спасибо Китаю: Рыбопереработке в регионе прогнозируют настоящий бум

На сегодняшний день, однако, именно в Китае расположены мощные рыбоперерабатывающие производства, нацеленные в том числе на дальнейший экспорт продукции. Приморье и Дальний Восток в целом такими мощностями не обладают. Об этой проблеме в Приморье знают не понаслышке. Так, ранее в интервью газете «Золотой Рог» президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов говорил о до сих пор не исполненном поручении президента РФ. «Президент РФ несколько лет назад дал четкое поручение о строительстве рыбоперерабатывающего кластера на Дальнем Востоке России со складскими холодильными мощностями. Поручение президента до сих пор не выполнено… Россия занимает одну из лидирующих позиций в списке мировых держав по рыбодобыче, в то же время все перерабатываем заграницей. Так быть не должно», — считает приморский эксперт.