В Приморском крае определились первые подрядчики для реализации нацпроекта

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что ООО «Бетон-Сервис», ООО «ДСК», ООО «Технострой» первыми выиграли торги. Эти компании будут ремонтировать улицы Щорса, Первую, Ульяновскую и Анисимова в Артеме. В результате торгов образовалась экономия, что позволит отремонтировать и дополнительный объект.