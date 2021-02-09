zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полпред пообещал пожаловаться президенту

9 февраля 2021, 11:44
Фото: Минвостокразвития
О «двоечниках», которые не отреагируют на призыв
9 февраля полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев приехал с официальным визитом в Приморский край. Он провел совещание в Доме переговоров во Владивостоке.

Одной из тем, которые были затронуты во время совещания, стал вопрос переезда полпредства из Хабаровска во Владивосток. Трутнев пожурил коллег, которые «неприлично затянули» с переездом.

Напомним, полпред ранее обещал начать переезд в январе текущего года.

«По распоряжению президента от 2018 года переехать в новую столицу ДФО должно не только полпредство, переехать должны все те федеральные структуры и те органы исполнительной власти, которые имеют дальневосточные подразделения. Часть этих структур уже переехала во Владивосток — и я их сегодня поблагодарил, а та часть, которая не переехала, должна или назвать сроки переезда, или быть готовой к последствиям», — заключил полпред.

О «двоечниках», которые не отреагируют на призыв, Трутнев пообещал доложит президенту, с «соответствующими последствиями».

Материалы по теме
Ряд федеральных властей и госкомпаний переедет на Дальний ВостокМинвостокразвития провалило очередное поручение ПутинаВ Минвостокразвития — новые назначения
#Новости#Дальний Восток#Правительство#Эксклюзив#Приморье#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56