Полпред пообещал пожаловаться президенту

«По распоряжению президента от 2018 года переехать в новую столицу ДФО должно не только полпредство, переехать должны все те федеральные структуры и те органы исполнительной власти, которые имеют дальневосточные подразделения. Часть этих структур уже переехала во Владивосток — и я их сегодня поблагодарил, а та часть, которая не переехала, должна или назвать сроки переезда, или быть готовой к последствиям», — заключил полпред.