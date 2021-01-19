В Минвостокразвития — новые назначения

В Минвостокразвития — новые назначения

Сегодня, 11:30
Политика
Photo: kremlin.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении новых заместителей министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Первым заместителем министра стал бывший первый зампред правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов. Заместителями назначены Анатолий Бобраков и Марат Шамьюнов. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, с ноября 2020 года Гаджимагомед Гусейнов был советником нового министра по Дальнему Востоку Алексея Чекункова. А до перехода в Минвостокразвития Гусейнов два года работал первым заместителем председателя правительства Республики Дагестан. В Минвостокразвития будет курировать действующие на Дальнем Востоке и в Арктике преференциальные режимы, вопросы строительства, земельно-имущественных отношений и бюджетные инвестиции.

Назначение Гусейнова в Минвостокразвития РФ наблюдатели связывают с лобби вице-премьера федерального правительства Юрия Трутнева, который курирует одновременно и Северный Кавказ, и Дальний Восток, пишет Телеграм-канал Амурский советник.

Досье "ЗР"

Гаджимагомед Гаджибуттаевич Гусейнов родился 10 июля 1977 г. в Махачкале.

В 1998 г. окончил Дагестанский государственный университет. В 2002 г. — Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук по специальности «Мировая экономика». Кандидат экономических наук.

В 1997–1999 гг. экономист-нормировщик, главный инженер Махачкалинского морского рыбного порта.

В 1998–1999 гг. — аспирант кафедры мировой экономики Дагестанского государственного университета.

В 1999–2001 гг. — аспирант Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.

В 2001–2011 гг. работал на различных должностях в департаменте бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов РФ.

В 2011–2016 гг. — заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса Министерства финансов РФ.

В 2016–2018 гг. руководил департаментом бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов РФ.

В 2018–2021 гг. — врио заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью «За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан».

Марат Шамьюнов раньше работал в министерстве финансов РФ, где ранее занимал должность заместителя директора департамента правового регулирования бюджетных отношений в Минфине РФ. Под его началом будут социальные вопросы на Дальнем Востоке, региональная бюджетная политика. Марат Шамьюнов также будет курировать в Минвостокразвития России за реализацией государственных программ развития Дальнего Востока и Арктики.

Досье «ЗР»

Марат Маратович Шамьюнов родился 27 сентября 1982 г. в Москве.

В 2003 г. окончил Академию бюджета и казначейства Минфина России по специальности «Финансы и кредит», в 2008 г. — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

В 2003–2006 гг. работал на различных должностях в Отделе бюджетного законодательства Департамента бюджетной политики Минфина России.

В 2006–2016 гг. — руководил Отделом бюджетного законодательства в департаменте Минфина России, ответственном за вопросы бюджетной политики и бюджетной методологии.

В 2016–2021 гг. — заместитель директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России.

С 2011 года по настоящее время преподает на Кафедре финансового менеджмента в государственном секторе в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

Анатолий Бобраков будет курировать в Минвостокразвития вопросы привлечения инвестиций, государственно-частного партнерства, цифровизацию, инновационную политику и международные отношения. Ранее чиновник работал в якутском министерстве имущества, а также частным юристом. После этого он начал строить карьеру в Фонде развития Арктики.

Досье «ЗР»

Анатолий Юрьевич Бобраков родился 6 января 1980 г. в пос. Зырянка Республики Саха (Якутия).

В 2002 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД РФ), международное торговое право.

В 2002–2003 гг. — главный специалист Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

В 2003–2012 гг. — частная юридическая практика в сфере гражданского права и судопроизводства.

С 2012 г. до настоящего времени занимал различные должности в АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики», в качестве вице-президента курировал вопросы поиска, структурирования и реализации инвестиционных проектов, взаимодействия с органами власти, участвовал в разработке новых механизмов в концессионном законодательстве. Руководил реализацией первого в России проекта социального воздействия в сфере образования в республике Саха (Якутия).

Напомним, 10 ноября 2020 года президент России Владимир Путин своим указом назначил Алексея Чекункова министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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