Ранее, с ноября 2020 года Гаджимагомед Гусейнов был советником нового министра по Дальнему Востоку Алексея Чекункова. А до перехода в Минвостокразвития Гусейнов два года работал первым заместителем председателя правительства Республики Дагестан. В Минвостокразвития будет курировать действующие на Дальнем Востоке и в Арктике преференциальные режимы, вопросы строительства, земельно-имущественных отношений и бюджетные инвестиции.