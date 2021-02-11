Владивосток вошел в список городов, где пройдет программа «Городские практики»

К участию приглашаются архитекторы, градостроители, сотрудники администрации и профильных департаментов, девелоперы и предприниматели из Владивостока и Приморского края. В рамках двухнедельного интенсива они познакомятся с ключевыми темами и лучшими практиками комплексного развития территорий под руководством ведущих профильных экспертов, специалистов КБ Стрелка и выпускников Архитекторы.рф. Программа пройдет в смешанном формате: участников ждут онлайн-лекции и очные практические семинары. Регистрация уже открыта: https://stre.lk/1pyj