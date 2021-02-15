«Основным фактором победы кандидатов „Единой России“ на выборах в Хасанском районе стало то, что они местные» — Вероника Ильина

— Это был решающий фактор! Когда жители не просто видят кандидата, а живут с ним в одном селе. Они его знают, знают его историю и его отношение к делу. Поэтому эта степень доверия также стала решающей и обеспечила такой отрыв голосов от приезжих оппонентов.