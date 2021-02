Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Приморье

В Хасанском районе 14 февраля прошли выборы глав Барабашского сельского поселения и Хасанского городского поселения. Всего сделать свой выбор в двух населенных пунктах пришли более полутора тысяч человек. И в обоих кампаниях с большим отрывом побеждают кандидаты от «Единой России».

Если говорить о выборах в Барабаше, то к 22:00 часов 14 февраля посчитаны итоги на 4 их 5 участков. Всего изъявить свою волю пришли 1328 жителей поселка. «За» Светлану Гулая (Единая Россия) проголосовали 1122 человека. Ближайший преследователь — Сергей Заикин (ЛДПР) — набрал 156 голосов. Напомним, что пока подсчитаны данные по 4 из 5 участков. А вот в Хасане участок было один — это небольшой населенный пункт на самой границе с КНДР. Здесь участие в выборах приняли 247 человек. С уверенным перевесом победила Виктория Федоренко. За нее проголосовали 180 человек. Как отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Хасанского района Вероника Ильина, выборы прошли спокойно и никаких нарушений наблюдатели не зафиксированы. «Явка в Барабаше была очень хорошая, в процентах точно сказать не могу, но люди определенно шли голосовать за будущее своего населенного пункта. Кандидат от „Единой России“ лидировал уверенно, достойно показал себя и пришел к закономерному итогу. Можно сказать, что „Единая Россия“ показала хороший старт выборной кампании 2021 года и начался этот старт именно с Хасанского райна», — отметила Вероника Ильина. По мнение секретаря местного отделения партии, хороший результат кандидата от партии, который везде использовал партийную символику связан в первую очередь с сильными позициями партии в Хасанском районе. «Здесь была проделана большая работа, которая и привела к положительному результату — и в Барабаше и в Хасане большинство местных жителей отдали предпочтение именно партийным кандидатам», — подчеркнула Вероника Ильина.

