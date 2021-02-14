Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Приморье

«Явка в Барабаше была очень хорошая, в процентах точно сказать не могу, но люди определенно шли голосовать за будущее своего населенного пункта. Кандидат от „Единой России“ лидировал уверенно, достойно показал себя и пришел к закономерному итогу. Можно сказать, что „Единая Россия“ показала хороший старт выборной кампании 2021 года и начался этот старт именно с Хасанского райна», — отметила Вероника Ильина.