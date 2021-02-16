Экс-ректор МГУ им. Невельского и его сын предстанут перед судом во Владивостоке

Для этого фигуранты проводили переговоры с выбранными поставщиками до аукционов, корректировали документацию, в том числе проекты госконтрактов и техзаданий. На основе подложных документов они установили максимальные цены для контрактов, внесли в аукционную документацию ограниченные сроки поставки и условия об отсутствии авансирования, которыми обеспечивали победу в аукционах выбранных организаций.