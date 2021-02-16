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Экс-ректор МГУ им. Невельского и его сын предстанут перед судом во Владивостоке

16 февраля 2021, 07:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего ректора Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского и его сына — начальника учебно-методического управления по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2017–2018 годах во Владивостоке ректор Сергей Огай и его сын Андрей Огай, занимавший должность начальника учебно-методического управления, создали условия для «недобросовестной конкуренции» — они заключили с двумя коммерческими фирмами, принадлежащим их знакомым, контракты по максимальной стоимости на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров.

Для этого фигуранты проводили переговоры с выбранными поставщиками до аукционов, корректировали документацию, в том числе проекты госконтрактов и техзаданий. На основе подложных документов они установили максимальные цены для контрактов, внесли в аукционную документацию ограниченные сроки поставки и условия об отсутствии авансирования, которыми обеспечивали победу в аукционах выбранных организаций.

«В результате совершенных противоправных действий были нарушены права и законные интересы иных коммерческих организаций, а также допущено неэффективное осуществление закупок и расходование бюджетных средств на сумму 340 млн. рублей на приобретение поставленных тренажеров, чем причинен ущерб бюджету Российской Федерации в указанном размере. Для удовлетворения исковых требований государственного университета о взыскании причиненного ущерба по уголовному делу приняты обеспечительные меры», — сообщили в ведомстве.

​В настоящий момент обвиняемые уволены с занимаемых должностей и занимаются только преподаванием.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Ранее «Золотой Рог» сообщал о том, что Находкинская транспортная прокуратура выявила 93 нарушения в 2020 году в сфере противодействия коррупции. Противокоррупционные мероприятия прошли в «Дальрыбвтузе» и в МГУ им. Невельского.

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