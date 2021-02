Студенты и преподаватели приморского вуза попались на взятках

Как сообщили в пресс-службе ведомства газете «Золотой Рог», в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции Находкинской транспортной прокуратурой в истекшем периоде 2020 года выявлено 93 нарушения. Стоит отметить, что такая работа ведется ведомством на постоянной основе.

В качестве реагирования на противоречащие закону нормативные правовые акты принесено 14 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены, нормативные правовые акты приведены в соответствие с законодательством, внесено 13 представлений, по результатам рассмотрения которых 13 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности привлечено 8 лиц, в суд общей юрисдикции прокурором направлено 3 исковых заявления, 1 из которых к настоящему времени рассмотрено, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Необходимо особо отметить значительное увеличение возбуждения уголовных дел коррупционной направленности. Так, по факту получения взяток от курсантов за выставление положительных оценок за зачеты без фактической их сдачи Находкинским ЛО МВД России на транспорте возбуждено свыше 100 уголовных дел как в отношении получателей — преподавателей, так и в отношении лиц осуществляющих дачу взятки должностному лицу — курсантов. В этой связи с курсантами первого курса Дальневосточного мореходного училища (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» и студентами Находкинского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского» проведены мероприятия по информированию преподавателей и курсантов о мерах, принимаемых по борьбе с коррупцией, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений, преступлений, в целях профилактики коррупционных проявлений в образовательных учреждениях. В завершение необходимо отметить, что в случае столкновения с коррупционными проявлениями необходимо обязательно обращаться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы. Только объединив усилия прокуратуры, правоохранительных органов и сознательных граждан, возможно достигнуть необходимого результата в борьбе с коррупцией.

