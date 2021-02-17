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Приморье вышло в лидеры — Росстат

17 февраля 2021, 03:43
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Индекс производства в животноводстве региона вырос
Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении России в 2020 году. Согласно предварительным данным у Приморского края — самый высокий в стране индекс производства в сфере животноводства.

В приморских хозяйствах всех категорий в 2020 году по сравнению с 2019 возросло производство мяса в живом весе на 128,4 тысячи центнера, молока — на 36,1 тысячи центнеров, яиц — на 36,6 миллиона штук.

Доля хозяйств населения в общем объеме производства мяса составила 31,7%, молока — 41,2%, яиц — 24,1%. На долю крестьянских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, пришлось, соответственно, 11%, 25,5% и 10,3%.

В докладе Росстата сказано, что по итогам 2020 года, рост производства в животноводстве Приморья составил 23,9% — это самый высокий показатель по стране. В среднем по Дальневосточному федеральному округу прирост — 1,9%, по России — 2%.

В крае на 1 января 2021 года насчитывалось 59,5 тысячи голов крупного рогатого скота, из них 29,5 тысячи коров, свиней — 153,2 тысячи, овец и коз — 28,6 тысячи, птицы — почти 1,9 миллиона голов. Зафиксирован рост поголовья по свиньям и птице.

В сельскохозяйственных организациях замечен рост производства мяса на 119,6 тысячи центнеров, молока — на 28,6 тысячи центнеров, яиц — на 39,1 миллиона штук.

На начало января 2021 года в сельхозорганизациях насчитывалось 14,4 тысячи голов крупного рогатого скота, из них 7 тысяч коров, 0,7 тысячи — овец и коз, 124,7 тысячи — свиней, птицы — около 1,2 миллиона.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 2020 году составили почти 7 тонн против 6,6 тонн в 2019 году, яйценоскость кур-несушек — 308 яиц против 249.

Приморские сельскохозяйственные организации реализовали более 2,5 миллиона центнеров зерновых культур, 1,3 миллиона — сои, 75,3 тысячи — картофеля, 137,9 тысячи центнеров овощей.

По сравнению с 2019 годом сельхозорганизации Приморья продали больше зерновых культур — на 356,7 тысяч центнеров, сои — на 8,3 тысячи, картофеля — на 19 тысяч центнеров. Продажа скота и птицы увеличилась на 136,7 тонн, молока — на 38 тысяч. центнеров, яиц — на 56,2 миллиона штук.

Стоит отметить, что около 4 миллиардов рублей предусмотрено на развитие сельского хозяйства в Приморье в 2021 году. Господдержка даст возможность выполнить плановые показатели и снизить себестоимость производимой продукции.

В 2021 году общая сумма государственной поддержки сельхозпроизводителям края составит 3,9 миллиарда рублей.

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