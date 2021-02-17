Приморье вышло в лидеры — Росстат

По сравнению с 2019 годом сельхозорганизации Приморья продали больше зерновых культур — на 356,7 тысяч центнеров, сои — на 8,3 тысячи, картофеля — на 19 тысяч центнеров. Продажа скота и птицы увеличилась на 136,7 тонн, молока — на 38 тысяч. центнеров, яиц — на 56,2 миллиона штук.