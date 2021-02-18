Службу помощи тяжелобольным детям запустили в России

«К сожалению, случаются такие ситуации, когда семьи с тяжелобольными детьми оказываются в трудном положении и не знают куда обратиться. Одной из главных целей службы является оказание содействия таким семьям по поиску вариантов оказания бесплатной медицинской помощи. Уже сейчас есть первые результаты работы, и мы надеемся, что в ближайшее время удастся подключить как можно больше регионов», — рассказала руководитель дирекции по здравоохранению фонда «Росконгресс», член наблюдательного совета АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» Анастасия Столкова.