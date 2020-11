Тысяча бесплатных обедов и семьи в гостиницах: жители Артёма получают помощь от администрации

В Артёмовском городском округе работают три круглосуточных пункта приёма населения. Тут местные жители могут зарядить телефоны, попить чай с пряниками и печеньем и запастись кипятком.

Как рассказали в администрации АГО, сейчас местные жители могут посетить три пункта: — Детская школа исскуств 2 (ул.Фрунзе, 20); — Дворец культуры угольщиков (пл.Ленина, 15); — Ледовая арена (ул. Севастопольская, 31/2). Также с 13.30 до 14.30 местные жители могут получить горячий обед. Уже более тысячи артёмовцев получили свои порции питания. В отдалённых микрорайонах также работают полевые кухни — население может получить обед на этих точках в указанное выше время. Специалисты также напомнили, что для людей, оставшихся без отопления и света, организованы пункты временного размещения, которые работают в круглосуточном режиме. Это гостиница «Светлана» по ул. Пушкина, 2 и гостиница «Райтекс», ул. Ключевая, 1. «Сейчас там проживает 12 человек. Это две семьи с несовершеннолетними детьми, всего 8 человек и семья с ребенком-инвалидом — в ней четыре человека», — отметил представитель администрации. Также продолжают активную работу волонтёры. Они помогают социально-незащищённым категориям населения. На сегодняшний день активисты раздали 56 газовых печек и 264 газовых баллонов совершенно бесплатно. «Помимо этого 6 детских садов в разных районах города работают в режиме дежурных групп с 8 до 18 часов. В 4 школах организованно 2-х разовое горячее питание для школьников — завтрак в 10.00 и обед в 14.00», — уточнили специалисты. Напомним, более 160 тысяч человек во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе осталось без электричества. В части домов не было отопления и воды. Нарушена работа 17 социально значимых объектов. Только по предварительным подсчётам циклон нанёс Приморью урон на 80 миллионов рублей. В настоящее время продолжается ликвидация последствий непогоды. В Приморье действует режим ЧС регионального масштаба.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter