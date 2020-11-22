Тысяча бесплатных обедов и семьи в гостиницах: жители Артёма получают помощь от администрации

Напомним, более 160 тысяч человек во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе осталось без электричества. В части домов не было отопления и воды. Нарушена работа 17 социально значимых объектов. Только по предварительным подсчётам циклон нанёс Приморью урон на 80 миллионов рублей. В настоящее время продолжается ликвидация последствий непогоды. В Приморье действует режим ЧС регионального масштаба.