Тысяча бесплатных обедов и семьи в гостиницах: жители Артёма получают помощь от администрации

Как рассказали в администрации АГО, сейчас местные жители могут посетить три пункта:
— Детская школа исскуств 2 (ул.Фрунзе, 20);
— Дворец культуры угольщиков (пл.Ленина, 15);
— Ледовая арена (ул. Севастопольская, 31/2).
Также с 13.30 до 14.30 местные жители могут получить горячий обед. Уже более тысячи артёмовцев получили свои порции питания.
В отдалённых микрорайонах также работают полевые кухни — население может получить обед на этих точках в указанное выше время.
Специалисты также напомнили, что для людей, оставшихся без отопления и света, организованы пункты временного размещения, которые работают в круглосуточном режиме. Это гостиница «Светлана» по ул. Пушкина, 2 и гостиница «Райтекс», ул. Ключевая, 1.
«Сейчас там проживает 12 человек. Это две семьи с несовершеннолетними детьми, всего 8 человек и семья с ребенком-инвалидом — в ней четыре человека», — отметил представитель администрации.
Также продолжают активную работу волонтёры. Они помогают социально-незащищённым категориям населения. На сегодняшний день активисты раздали 56 газовых печек и 264 газовых баллонов совершенно бесплатно.
«Помимо этого 6 детских садов в разных районах города работают в режиме дежурных групп с 8 до 18 часов. В 4 школах организованно 2-х разовое горячее питание для школьников — завтрак в 10.00 и обед в 14.00», — уточнили специалисты.
Напомним, более 160 тысяч человек во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе осталось без электричества. В части домов не было отопления и воды. Нарушена работа 17 социально значимых объектов. Только по предварительным подсчётам циклон нанёс Приморью урон на 80 миллионов рублей. В настоящее время продолжается ликвидация последствий непогоды. В Приморье действует режим ЧС регионального масштаба.