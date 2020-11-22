Тысяча бесплатных обедов и семьи в гостиницах: жители Артёма получают помощь от администрации

Тысяча бесплатных обедов и семьи в гостиницах: жители Артёма получают помощь от администрации

Вчера, 11:18
Общество
Photo: Администрация Артема
В Артёмовском городском округе работают три круглосуточных пункта приёма населения. Тут местные жители могут зарядить телефоны, попить чай с пряниками и печеньем и запастись кипятком.

Как рассказали в администрации АГО, сейчас местные жители могут посетить три пункта:

— Детская школа исскуств 2 (ул.Фрунзе, 20);

— Дворец культуры угольщиков (пл.Ленина, 15);

— Ледовая арена (ул. Севастопольская, 31/2).

Также с 13.30 до 14.30 местные жители могут получить горячий обед. Уже более тысячи артёмовцев получили свои порции питания.

В отдалённых микрорайонах также работают полевые кухни — население может получить обед на этих точках в указанное выше время.

Специалисты также напомнили, что для людей, оставшихся без отопления и света, организованы пункты временного размещения, которые работают в круглосуточном режиме. Это гостиница «Светлана» по ул. Пушкина, 2 и гостиница «Райтекс», ул. Ключевая, 1.

«Сейчас там проживает 12 человек. Это две семьи с несовершеннолетними детьми, всего 8 человек и семья с ребенком-инвалидом — в ней четыре человека», — отметил представитель администрации.

Также продолжают активную работу волонтёры. Они помогают социально-незащищённым категориям населения. На сегодняшний день активисты раздали 56 газовых печек и 264 газовых баллонов совершенно бесплатно.

«Помимо этого 6 детских садов в разных районах города работают в режиме дежурных групп с 8 до 18 часов. В 4 школах организованно 2-х разовое горячее питание для школьников — завтрак в 10.00 и обед в 14.00», — уточнили специалисты.

Напомним, более 160 тысяч человек во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе осталось без электричества. В части домов не было отопления и воды. Нарушена работа 17 социально значимых объектов. Только по предварительным подсчётам циклон нанёс Приморью урон на 80 миллионов рублей. В настоящее время продолжается ликвидация последствий непогоды. В Приморье действует режим ЧС регионального масштаба.

Stories:
Приморский край
Related news:
Артём
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы