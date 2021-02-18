В России засекретили разработку новой пенсионной системы

Проект разрабатывается в рамках плана реализации госпрограммы РФ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» на 2020–2021 гг. и на плановый период 2022 и 2023 гг., утвержденного постановлением правительства РФ от 30 декабря 2020 г.
Проект федерального закона предусматривает возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства.
Законопроект разрабатывается с грифом «Секретно».
Плановый срок представления в правительство — 15 декабря 2021 года. Ответственный за разработку — Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности, аудиторской деятельности, валютной сферы и негосударственных пенсионных фондов Министерства финансов РФ.
Экспертное сообщество Приморья, как говорится, с опаской относится ко всем новым попыткам реформировать пенсионную систему. Своим мнение на этот счет поделился с «Золотым Рогом» приморский эксперт Андрей Пушкарев.
— Только на моей памяти таких реформ было с десяток. Государство так часто меняет правила игры, что уже никто ничего не понимает. Даже если новую реформу не секретить, все равно ни работа над ней, ни она сама понятны людям не будут. Это абсолютно непрозрачные схемы, коэффициенты, цифры, формулы начисления и т. д. Мы знаем случаи в Приморье, когда пенсионеры рассказывают, что, к примеру, человек, который отработал 40 лет, получает такую же пенсию в 20 тыс. руб., как и их коллеги, отработавшие лет 15-20. Ответственные люди объясняют это тем, что просто «есть ограничения на пенсию для вас, мы не можем вам платить больше этой суммы».
Что касается, как помнит еще работающая сейчас часть страны, предыдущего замораживания пенсий — так это вообще чистый отъем денег у населения, из ряда вон выходящая «реформа», которую сложно было себе представить. Тем не менее это было реализовано и благополучно забыто властями.
Единственным плюсом всех реформ можно назвать регулярность выплат. Нынче пенсии платятся исправно, без задержек. Это, так сказать, слава богу: мы жили в 90-е, когда нашим пенсионерам задерживали деньги по полгода. Однако они катастрофически малы, с этим спорить не приходится.
Что касается Приморского края, Дальнего Востока, то самое главное, на что мы все очень долго надеялись, что федеральные власти учтут особенности региона, его специфику. Цены на все — от продуктов до услуг ЖКХ — здесь гораздо выше, чем в западной части страны. Но люди же не глупы, они видят уровень жизни московского, к примеру, пенсионера, у которого есть масса льгот, карта москвича, доплата от регионального правительства и проч. Дальневосточные территории и Приморье в частности, к сожалению, не могут себе такого позволить. Наш потолок — «губернаторская тысяча».
Поэтому у экспертного сообщества уже сейчас есть понимание, что пенсия больше не станет, только схема станет еще более запутанной. Однако будем надеяться на лучшее… — прокомментировал собеседник издания.
Мария КУЗОВЛЕВА.