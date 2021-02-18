В России засекретили разработку новой пенсионной системы

— Только на моей памяти таких реформ было с десяток. Государство так часто меняет правила игры, что уже никто ничего не понимает. Даже если новую реформу не секретить, все равно ни работа над ней, ни она сама понятны людям не будут. Это абсолютно непрозрачные схемы, коэффициенты, цифры, формулы начисления и т. д. Мы знаем случаи в Приморье, когда пенсионеры рассказывают, что, к примеру, человек, который отработал 40 лет, получает такую же пенсию в 20 тыс. руб., как и их коллеги, отработавшие лет 15-20. Ответственные люди объясняют это тем, что просто «есть ограничения на пенсию для вас, мы не можем вам платить больше этой суммы».