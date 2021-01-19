Некоторые россияне в 2021 году выйдут на пенсию досрочно

Ранее сообщалось, что в 2021 году многодетные матери и потерявшие работу граждане предпенсионного возраста смогут оформить досрочный выход на пенсию. Так, женщине, воспитавшей не меньше пяти детей, позволят уйти на пенсию в 50 лет. Тем же, у кого четверо и трое детей, позволят стать пенсионерами на четыре и три года раньше соответственно.