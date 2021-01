Некоторые россияне в 2021 году выйдут на пенсию досрочно

В 2021 году медики, которые ведут борьбу с коронавирусом, смогут оформить досрочный выход на пенсию. Об этом заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

Из-за интенсивной работы медперсонала в 2021 году изменится способ начисления трудового стажа.«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — сказала Кусайко. По ее словам, медикам, работавшим с зараженными коронавирусом пациентами, положена льгота на покупку машины стоимостью до полутора миллиона рублей. Выплата может доходить до 375 тысяч рублей. Также у медицинских сотрудников появилась возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Кусайко отметила, что такая программа действует пока только на региональном уровне и пользуется большой популярностью. Ранее сообщалось, что в 2021 году многодетные матери и потерявшие работу граждане предпенсионного возраста смогут оформить досрочный выход на пенсию. Так, женщине, воспитавшей не меньше пяти детей, позволят уйти на пенсию в 50 лет. Тем же, у кого четверо и трое детей, позволят стать пенсионерами на четыре и три года раньше соответственно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter