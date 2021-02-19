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Приморские морепродукты пользуются спросом в Москве и Санкт-Петербурге

19 февраля 2021, 02:34
Фото: Восток-Медиа
Экспорт продукции с морских огородов Приморья снизился
Марифермы Приморья в 2020 году реализовали более 1,6 тысячи тонн аквакультуры. Экологически чистые морепродукты пользуются популярностью как в приморских, так и в столичных ресторанах.

Как сообщает агентство по рыболовству Приморского края, больше всего было реализовано гребешка, трепанга и мидии — около 950 тонн. Натуральная продукция, выращенная на рыбоводных участках края, пользуется спросом в Китае, а также в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга.

В связи с закрытием границ с Китаем из-за пандемии коронавируса наблюдается небольшое снижение объемов экспорта — на 200 тонн.

Напомним, в 2020 году производство аквакультуры в Приморском крае увеличилось более чем в 1,5 раза — до 48,7 тысячи тонн. На морских огородах было выращено 16,1 тысячи тонн гребешка, трепанга — 4,8 тысячи тонн, устриц — 3,2 тысячи тонн. Разведением аквакультуры в регионе сегодня занимается более 100 предприятий.

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