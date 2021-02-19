Приморские морепродукты пользуются спросом в Москве и Санкт-Петербурге

Как сообщает агентство по рыболовству Приморского края, больше всего было реализовано гребешка, трепанга и мидии — около 950 тонн. Натуральная продукция, выращенная на рыбоводных участках края, пользуется спросом в Китае, а также в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга.