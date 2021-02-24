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Соевое масло по доступной цене предлагает приморский производитель

24 февраля 2021, 06:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Приморские производители начали расширять продуктовую линейку
ТОР «Михайловский» в 2020 году произвел 55 тысяч литров нерафинированного соевого масла. Жители Приморья могут приобрести бутылку экологически чистого продукта в магазинах по доступной цене, сообщили в правительстве региона.

В минсельхозе края отметили, что приморские производители начали расширять продуктовую линейку. Например, компания «Мерси Агро Приморье» кроме мясной и овощной продукции выпускает соевое масло.

«В прошлом году на предприятии произвели 55 тысяч литров нерафинированного соевого масла высшего сорта. Технология, применяемая на пищевой линии, позволяет максимально сохранять природные свойства продукта, обеспечивая жителей края богатым витаминным и минеральным составом», — сообщили специалисты.

Сегодня литр соевого масла «Приморское» можно купить в торговых сетях края за 85 рублей.

В 2021 году сельхозпроизводители планируют собрать 550 тысяч тонн сои. Большая часть урожая пойдёт на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а остальное используют для производства масла, корма для животных и на создание семян для следующего сезона.

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