Соевое масло по доступной цене предлагает приморский производитель

В 2021 году сельхозпроизводители планируют собрать 550 тысяч тонн сои. Большая часть урожая пойдёт на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а остальное используют для производства масла, корма для животных и на создание семян для следующего сезона.