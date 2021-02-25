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Во Владивостоке организация нарушала права работников

25 февраля 2021, 02:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
Нарушителя привлекли и оштрафовали
Прокуратура приморской столицы проверила соблюдения государственных нормативных требований охраны труда в организации, деятельность которой связана с производством электромонтажных работ.

«Установлено, что в нарушение ст. 212, ч. 1 ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, работники допущены к исполнению своих трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры также выявили ряд нарушений трудового законодательства в работе организации.

«По результатам проверки прокуратурой города возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее не проведение) и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда)», — отметили в ведомстве.

Нарушителя привлекли к административной ответственности и подвергли штрафу в размере восьми тысяч рублей.

Руководителю организации внесли представление об устранении нарушений. В данный момент нарушения закона устранены, права работников восстановлены.

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