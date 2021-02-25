В Приморье выявили таксистов-нелегалов

В Приморье выявили таксистов-нелегалов

Сегодня, 11:41БизнесФото: Медиахолдинг1MiУ них нет возможности обеспечить безопасность жизни и здоровья пассажиров
Прокуратура Кавалеровского района Приморского края добивается запрета работы таксистов, которые не имеют разрешения на перевозку пассажиров, сообщили в пресс-службе приморской прокуратуры.

«Установлено, что индивидуальный предприниматель является посредником между легковым такси и пассажирами, осуществляет функцию диспетчерской службы такси. В этих целях он привлекает к сотрудничеству водителей с личными автомобилями. Однако разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае у них отсутствуют», — сообщили правоохранители.

По словам специалистов, в такой ситуации нет возможности обеспечить безопасность жизни и здоровья пассажиров, как со стороны водителя, так и со стороны диспетчерской службы.

При таких обстоятельствах, прокурор обратился в суд с требованием признать деятельность индивидуального предпринимателя по передаче заказов лицам без соответствующих разрешений незаконной и о запрете дальнейшей работе.

Суд кавалеровского района удовлетворил иск прокурора в полном объёме.

Прокуратура проконтролирует исполнение законодательства.

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