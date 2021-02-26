Приморские компании снижают импортозависимость

По словам представителей компании, за время сотрудничества региона и «Газпром нефти» импортозависимость приморских предприятий снизилась с 63% до 47%. По словам экспертов, смазочные материалы «Газпром нефти» не уступают в качестве импортным аналогам и при этом позволяют экономить до 15% затрат на материалы.