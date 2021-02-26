zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2021, 04:12

Published 26 февраля 2021, 04:12

Modified 20 августа, 12:46

Updated 20 августа, 12:46

Отечественные материалы увеличивают срок службы приморских дорог

Приморские компании снижают импортозависимость

26 февраля 2021, 04:12
Фото: Медиахолдинг1Mi. Отечественные материалы увеличивают срок службы приморских дорог
Сюжет
Строительство
Приморский край укрепит сотрудничество с отечественными производителями битумных и смазочных материалов, сообщили в правительстве региона. Развитие дорожного строительства, а также приоритетные направления в развитии и взаимодействии обсудили предприниматели и представители правительства Приморья.

На тематической встрече присутствовали председатель правительства Приморского края Константин Шестаков, представители профильных министерств в областях дорожного хозяйства, промышленности и ЖКХ, операторы бизнеса «Газпромнефть — Битумные материалы» и «Газпромнефть — смазочные материалы».

Как отметили специалисты, Приморский край и «Газпром нефть» сотрудничают с 2018 года в рамках соглашения об обеспечении региона современными битумными вяжущими и битумопроизводными продуктами для строительства и реконструкции автодорог и объектов ЖКХ, а также реализации программы импортозамещения смазочных материалов и технических жидкостей.

Представитель ООО «Газпромнефть — Битумные материалы» Антон Горбатовский сообщил, что в 2020 году общий объем поставок битумных вяжущих в Приморье увеличился на 19% по сравнению с предыдущим годом и составил почти 25 тысяч тонн, из которых 3 тысячи — это полимерно-битумные вяжущие материалы.

Свыше 50 километров битумно-полимерных стыковочных лент «Брит» было использовано на региональных трассах для увеличения срока службы краевых автодорог.

«Благодаря улучшенным качественным характеристикам инновационные материалы успешно зарекомендовали себя в дорожно-строительной отрасли. Так, уже более восьми лет служит покрытие моста на остров Русский, являющегося самым длинным вантовым мостом в мире и построенного с применением полимерно-битумных вяжущих веществ Омского НПЗ», — заявил Горбатовский.

По словам представителей компании, за время сотрудничества региона и «Газпром нефти» импортозависимость приморских предприятий снизилась с 63% до 47%. По словам экспертов, смазочные материалы «Газпром нефти» не уступают в качестве импортным аналогам и при этом позволяют экономить до 15% затрат на материалы.

Стороны будут продолжить сотрудничать в этом направлении — представители проведут серию технических семинаров с участием компаний Приморского края — потребителей смазочных материалов.

«Импортозамещение является важнейшей государственной задачей, поэтому Правительство Приморского края приветствует все шаги, направленные на ее решение. Мы готовы оказать административную и организационную поддержку в проведении мероприятий, направленных на ознакомление участников рынка с продукцией отечественных производителей. Со своей стороны, мы заинтересованы в сотрудничестве с крупными вертикально-интегрированными компаниями в области специального образования», — отметил Константин Шестаков.

Председатель правительства заключил, что в Приморье востребованы опыт и компетенции специалистов подобных структур.

Материалы по теме
Импортозамещение продолжаетсяВ 2021 году на ремонт дорог Приморья будет потрачено порядка 17 млрд рублейПриморье оказалось внизу рейтинга промышленного производства по ДФО
#Бизнес#Приморье#Владивосток#Строительство#Новости#Импорт#Производство#Дороги#Автомобили
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика