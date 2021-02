Приморье оказалось внизу рейтинга промышленного производства по ДФО

Рост промышленного производства, отмеченный в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в ноябре, продолжился и в декабре 2020 года. Однако Приморье пока отстаёт от своих соседей, отметили эксперты ФАНУ «Востокгосплан», проанализировав данные Федеральной службы государственной статистики.

Индекс физического объема промышленного производства ДФО в декабре составил 105,5% к уровню предыдущего месяца, в ноябре — 105,3%. «Такая динамика показателя позволила закрепить положительную направленность тренда на восстановление данного сектора экономики макрорегиона», — заявили аналитики. Согласно полученным данным, начиная с сентября 2020 года, промышленное производство в ДФО «постепенно восстанавливалось, с каждым месяцем замедляя темпы падения в годовом выражении.» «В этот период сокращение темпов отрицательного роста промышленного производства наблюдалось в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В тоже время промышленность Республики Бурятия и Магаданской области демонстрировала устойчивый рост», — пояснили эксперты. В целом стоит отметить, что по итогам 2020 года объем промышленного производства в ДФО, как и во всей стране, снизился, составив 95,9% к уровню 2019 года (по России — 97,1%). «Наименьшие потери относительно уровня 2019 года понесла промышленность Хабаровского края — 99,1%, Чукотского автономного округа — 98,1% и Забайкальского края — 97,6%», — заявляют аналитики. Рост промышленного производства отмечен в двух субъектах ДФО. Так, в Магаданской области он составил 105,6% к уровню 2019 года, повышение показателя обусловлено увеличением добычи и обогащения металлических руд. Еще один регион, демонстрирующий положительную динамику, — Республика Бурятия. Рост объема промышленного производства в этом субъекте на 7,4% обеспечен, с одной стороны, увеличением объемов добычи полезных ископаемых (каменного угля, рудного золота, урана, сырья для строительных материалов), а с другой — увеличением производства в обрабатывающих отраслях. Речь идет о росте производства пищевых продуктов и напитков, транспортных средств и оборудования, продукции целлюлозно-картонного производства, а также многоразовых защитных костюмов, халатов, комбинезонов, защитных тканевых масок. Приморский края оказался в самом низу рейтинга по ДФО — 79,4%, в то время как у лидера рейтинга Бурятии — 107,4. Несмотря на это также наблюдаются тенденции к росту, и, возможно, в этом году региону удастся увеличить показатели. Photo: ФАНУ «Востокгосплан» Как сообщал "Золотой Рог", в Приморье наибольший спад показали обрабатывающие производства — на 28.3% к 2019 году. На общий спад в обрабатывающих отраслях повлияло сокращение в следующих производствах: прочих транспортных средств и оборудования — в 2.6 раза, электрического оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования — в 2.5 раза, бумаги и бумажных изделий — на 24.2%, обработки древесины и производство изделий из дерева — на 18.5%.

