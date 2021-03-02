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Posted 2 марта 2021, 01:38

Published 2 марта 2021, 01:38

Modified 20 августа, 12:47

Updated 20 августа, 12:47

Сильный ветер и похолодание установятся в регионе до конца рабочей недели

Во Владивостоке ожидаются снег и похолодание

2 марта 2021, 01:38
Фото: Медиахолдинг1Mi. Сильный ветер и похолодание установятся в регионе до конца рабочей недели
Сюжет
Погода
Во вторник, 2 марта в Приморье похолодает, существенных осадков не ожидается — погодой будет управлять гребень континентального антициклона, сообщили синоптики. Такая погода сохранится до конца первой весенней недели.

В прибрежных районах края сохранится сильный ветер, воздух продолжит выхолаживаться — температура может понизиться до -24 градусов, а местами — до -32. На побережье будет теплее — до -13 градусов.

Днём теплее — до -11 градусов, а на юге местами — до -3.

Во Владивостоке осадков не ожидается, но будет дуть сильный северный ветер. Похолодание продолжится, минимальная температура воздуха — до-13 градусов, а максимальная — до -8.

Циклон будет определять погоду в регионе до середины недели — в крае удержатся крепкие ночные морозы.

Во второй половине недели над Приморьем будет смещаться циклон — они принесут в регион осадки разной интенсивности и тёплую воздушную массу, из-за чего в крае начнётся стремительное повышение температуры.

Во Владивостоке большую часть текущей недели существенных осадков не ожидается, в ночь со среды на четверг возможен мокрый снег.

Минимальная температура с понедельника до среды — до -13 градусов, а в среду потеплеет до -4.

В четверг и пятницу ночью температурный фон установится в районе нуля, а днём потеплеет до +5.

В течение недели на большей территории края будет преобладать сильный северный ветер, иногда сменяясь южными порывами.

На выходных и 8 марта установится спокойная погода.

«Предстоящие удлиненные выходные дни пройдут спокойно, без погодных эксцессов. Дневная температура воздуха будет испытывать естественные колебания от -5…-10 °С градусов 5 марта до 0…+5 °С 8 марта, а к 9 марта она поднимется еще на пару градусов», — заключил глава Примгидромета Борис Кубай.

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#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Снег
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