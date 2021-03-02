Во Владивостоке ожидаются снег и похолодание

Posted 2 марта 2021, 01:38
Published 2 марта 2021, 01:38
Modified 20 августа, 12:47
Updated 20 августа, 12:47
В прибрежных районах края сохранится сильный ветер, воздух продолжит выхолаживаться — температура может понизиться до -24 градусов, а местами — до -32. На побережье будет теплее — до -13 градусов.
Днём теплее — до -11 градусов, а на юге местами — до -3.
Во Владивостоке осадков не ожидается, но будет дуть сильный северный ветер. Похолодание продолжится, минимальная температура воздуха — до-13 градусов, а максимальная — до -8.
Циклон будет определять погоду в регионе до середины недели — в крае удержатся крепкие ночные морозы.
Во второй половине недели над Приморьем будет смещаться циклон — они принесут в регион осадки разной интенсивности и тёплую воздушную массу, из-за чего в крае начнётся стремительное повышение температуры.
Во Владивостоке большую часть текущей недели существенных осадков не ожидается, в ночь со среды на четверг возможен мокрый снег.
Минимальная температура с понедельника до среды — до -13 градусов, а в среду потеплеет до -4.
В четверг и пятницу ночью температурный фон установится в районе нуля, а днём потеплеет до +5.
В течение недели на большей территории края будет преобладать сильный северный ветер, иногда сменяясь южными порывами.
На выходных и 8 марта установится спокойная погода.
«Предстоящие удлиненные выходные дни пройдут спокойно, без погодных эксцессов. Дневная температура воздуха будет испытывать естественные колебания от -5…-10 °С градусов 5 марта до 0…+5 °С 8 марта, а к 9 марта она поднимется еще на пару градусов», — заключил глава Примгидромета Борис Кубай.