Росгидромет опубликовал данные об общем экономическом эффекте от использования гидрометеорологической информации в разных отраслях экономики. В 2020 году он составил 56,5 миллиардов рублей, что на 14,6 миллиардов больше, чем в 2019, сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Так, по словам специалистов, наибольший экономический эффект в 2020 году принесла метеоинформация в области производства и распределения электроэнергии, газа и воды — 43,3%. Высокие показатели секторе транспортных услуг и связи — 33,4%. В денежных показателях экономический эффект от гидрометеорологических показателей в мореходстве, рыболовстве, морских транспортных услугах составил 5,16 миллиардов рублей в 2020 году, против 5,15 миллиардов в 2019.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter