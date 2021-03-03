Полторы тысячи приморцев участвуют в электронной ярмарке

«В системе уже зарегистрировано почти 1,5 тысячи фермеров и дачников из 440 городов и населенных пунктов края. На интернет-площадке можно продать или приобрести продовольственные, промышленные и другие фермерские товары без посредников», — рассказали специалисты ведомства.