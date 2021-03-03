Полторы тысячи приморцев участвуют в электронной ярмарке

Posted 3 марта 2021, 05:38
Published 3 марта 2021, 05:38
Modified 20 августа, 12:49
Updated 20 августа, 12:49
В региональном министерстве сельского хозяйства отметили, что фермер, который хочет продать свой товар на электронной ярмарке должен зарегистрироваться на сайте или в приложении «Ярмарка», установив его на телефон.
«В системе уже зарегистрировано почти 1,5 тысячи фермеров и дачников из 440 городов и населенных пунктов края. На интернет-площадке можно продать или приобрести продовольственные, промышленные и другие фермерские товары без посредников», — рассказали специалисты ведомства.
Приложения «Ярмарка» доступно для скачивания на смартфоны системы Android.
Приморские агропромышленники и сельхозпроизводители могут зарегистрироваться и разместить товары бесплатно.