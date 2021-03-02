Пандемия выводит на приморский рынок фермерские овощи

Пандемия выводит на приморский рынок фермерские овощи

Сегодня, 13:47БизнесФото: Правительство Приморского краяПриморский фермер намерен увеличить объёмы производства
Торговые сети Приморья готовы принять большее количество овощей от местных производителей

Около 400 тонн картофеля готов поставить на приморский рынок фермер Павел Герман из Спасского района. Ему удалось увеличить собственные объемы производства почти в два раза, благодаря гранту «Агростартап», сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе правительства Приморья.

Герман выращивает картофель сортов «гала», «адретта», «санте», а также свёклу и бахчу. Его ферма — это 30 гектаров в районе села Дубовского Спасского района Приморья.

В 2020 году с помощью краевого гранта Павел купил сельхозтехнику, систему вентиляции для овощехранилища — это позволит ему увеличить в два раза объёмы производства и хранения картофеля.

«В связи с закрытием границ приморские овощи сейчас очень востребованы на рынке. В этом году планируем собрать до 400 тонн картофеля. Всю экологически чистую продукцию реализуем через магазины и на ярмарках», — рассказал фермер.

По словам Германа, торговые сети Приморья готовы закупать овощи в больших количествах и для этого фермер намерен увеличить объёмы производства, а также построить еще одно овощехранилище площадью 500 квадратных метров.

В правительстве региона отметили, что в Приморском крае предусмотрены программы государственной поддержки для фермеров — на создание семейных ферм предусмотрены выплаты до 30 миллионов рублей, а грант «Агростартап» позволяет получить до 3 миллионов рублей на развитие своего предприятия.

Отбор новых проектов начнётся в марте текущего года.

Сюжеты:
Сельское хозяйствоПриморьеПриморский край
Материалы по теме:
ЭкономикаБизнесВладивостокторговые сетирынкиторговляпроизводствосельское хозяйство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы