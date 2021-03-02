Пандемия выводит на приморский рынок фермерские овощи

Около 400 тонн картофеля готов поставить на приморский рынок фермер Павел Герман из Спасского района. Ему удалось увеличить собственные объемы производства почти в два раза, благодаря гранту «Агростартап», сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе правительства Приморья.
Герман выращивает картофель сортов «гала», «адретта», «санте», а также свёклу и бахчу. Его ферма — это 30 гектаров в районе села Дубовского Спасского района Приморья.
В 2020 году с помощью краевого гранта Павел купил сельхозтехнику, систему вентиляции для овощехранилища — это позволит ему увеличить в два раза объёмы производства и хранения картофеля.
«В связи с закрытием границ приморские овощи сейчас очень востребованы на рынке. В этом году планируем собрать до 400 тонн картофеля. Всю экологически чистую продукцию реализуем через магазины и на ярмарках», — рассказал фермер.
По словам Германа, торговые сети Приморья готовы закупать овощи в больших количествах и для этого фермер намерен увеличить объёмы производства, а также построить еще одно овощехранилище площадью 500 квадратных метров.
В правительстве региона отметили, что в Приморском крае предусмотрены программы государственной поддержки для фермеров — на создание семейных ферм предусмотрены выплаты до 30 миллионов рублей, а грант «Агростартап» позволяет получить до 3 миллионов рублей на развитие своего предприятия.
Отбор новых проектов начнётся в марте текущего года.