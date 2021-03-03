Прокуратура начала проверку по факту возгорания квартиры во Владивостоке

Posted 3 марта 2021, 02:46
Published 3 марта 2021, 02:46
Modified 20 августа, 12:49
Updated 20 августа, 12:49
«По данному факту прокуратура Ленинского района г. Владивостока организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор района. В пожаре погибло двое детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в прокуратуре Ленинского района.
Сотрудники ведомства проверят соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Также прокуроры проконтролируют обеспечение жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае Ольги Романовой, необходимо извлечь уроки из этой ситуации, чтобы не допустить её повторения.
«Важно извлечь уроки из этой страшной трагедии и принять все возможное, чтобы предотвратить подобное впредь. Пока я считаю важным в каждой семье родителям рассказать детям, что нужно делать при угрозе возникновения пожара», — отметил Романова.
Отмечается также, что дом новый — он был сдан в эксплуатацию в 2019 году, все системы, в том числе пожарной безопасности, работали и обслуживались в срок. Однако некоторые жильцы дома отметили в разговоре с журналистами, что пожарного сигнала не слышали, а узнали о пожаре по запаху едкого дыма.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.