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Posted 3 марта 2021, 02:46

Published 3 марта 2021, 02:46

Modified 20 августа, 12:49

Updated 20 августа, 12:49

Прокуратура начала проверку по факту возгорания квартиры во Владивостоке

Прокуратура начала проверку по факту возгорания квартиры во Владивостоке

3 марта 2021, 02:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Вечером 2 марта на 21 этаже многоквартирного дома по улице Нейбута, 6 во Владивостоке начался пожар. Есть жертвы — двое детей погибли в огне. Прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего, на место происшествия выехал прокурор, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту прокуратура Ленинского района г. Владивостока организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор района. В пожаре погибло двое детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Сотрудники ведомства проверят соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Также прокуроры проконтролируют обеспечение жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае Ольги Романовой, необходимо извлечь уроки из этой ситуации, чтобы не допустить её повторения.

«Важно извлечь уроки из этой страшной трагедии и принять все возможное, чтобы предотвратить подобное впредь. Пока я считаю важным в каждой семье родителям рассказать детям, что нужно делать при угрозе возникновения пожара», — отметил Романова.

Отмечается также, что дом новый — он был сдан в эксплуатацию в 2019 году, все системы, в том числе пожарной безопасности, работали и обслуживались в срок. Однако некоторые жильцы дома отметили в разговоре с журналистами, что пожарного сигнала не слышали, а узнали о пожаре по запаху едкого дыма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

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#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Дети#Пожар
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