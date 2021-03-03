Прокуратура начала проверку по факту возгорания квартиры во Владивостоке

Отмечается также, что дом новый — он был сдан в эксплуатацию в 2019 году, все системы, в том числе пожарной безопасности, работали и обслуживались в срок. Однако некоторые жильцы дома отметили в разговоре с журналистами, что пожарного сигнала не слышали, а узнали о пожаре по запаху едкого дыма.