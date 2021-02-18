Службу помощи тяжелобольным детям запустили в России

Службу помощи тяжелобольным детям запустили в России

Сегодня, 16:21Здоровье и экологияPhoto: Медиахолдинг1Mi
Фонд «Росконгресс» и благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» заключили соглашение, в рамках которого в России открыли горячую линию для граждан, которые не могут получить или оплатить лечение для своих тяжелобольных детей.

Сотрудники фонда «Росконгресс» помогут организовать взаимодействие службы с медицинскими, благотворительными организациями для развития инфраструктуры контактного центра, окажут поддержку в разработке и внедрении системы приёма сообщений и в информационном продвижении службы.

«К сожалению, случаются такие ситуации, когда семьи с тяжелобольными детьми оказываются в трудном положении и не знают куда обратиться. Одной из главных целей службы является оказание содействия таким семьям по поиску вариантов оказания бесплатной медицинской помощи. Уже сейчас есть первые результаты работы, и мы надеемся, что в ближайшее время удастся подключить как можно больше регионов», — рассказала руководитель дирекции по здравоохранению фонда «Росконгресс», член наблюдательного совета АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» Анастасия Столкова.

Сейчас специалисты бесплатно помогают гражданам в поиске медицинской помощи жителям Камчатского края, Башкортостана, Ульяновской и Новгородской областей. Весной подключение планируется в Сахалинской, Магаданской областях и на Чукотке. Всего до конца года планируют подключить 35 регионов, однако Приморского края в списке скорее всего не окажется.

«На наш субъект данный Фонд не выходил», — рассказали в краевом минздраве, отмечая что никаких данных о работе службы в Приморье нет.

По словам гендиректора «Благотворительной службы поиска медицинской помощи «Верное решение» Антона Яремчука, за месяц работы на горячую линию поступило более 60 звонков — координаторы службы работают по 20-ти активным случаям. 5 заявок успешно выполнены — клиенты получили необходимую медпомощь.

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