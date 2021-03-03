В меню «Тысячекойки» во Владивостоке появятся кальмар и овощи на гриле

«Сегодня мы готовим на 750 человек. Наша больница была рассчитана на приготовление до 1300 порций в день, благодаря новому оборудованию мы увеличили мощность — до 2 тысяч порций в сутки. На новом оборудовании мы планируем расширить меню в плане полезного питания — различные овощи, в том числе приготовленные на гриле и на пару. Ведь лечебно-профилактическое питание — неотъемлемая часть выздоровления», — отметила заведующая пищеблоком «тысячекоечной» больницы Екатерина Печенина.