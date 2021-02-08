В Приморском крае определились первые подрядчики для реализации нацпроекта

В Приморском крае определились первые подрядчики для реализации нацпроекта

Сегодня, 12:41
Бизнес
Photo: ИК "Золотой Рог"
Приступить к работам подрядчики должны не позднее апреля
Три компании, которые отремонтируют дороги в Приморском крае по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», определили в ходе конкурсных процедур. Приступить к работам подрядчики должны не позднее апреля.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что ООО «Бетон-Сервис», ООО «ДСК», ООО «Технострой» первыми выиграли торги. Эти компании будут ремонтировать улицы Щорса, Первую, Ульяновскую и Анисимова в Артеме. В результате торгов образовалась экономия, что позволит отремонтировать и дополнительный объект.

«Сейчас проходят конкурсные процедуры на определение подрядных организаций во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах, в ближайшее время пройдут торги по объектам Надеждинского района и региональным объектам», — уточнили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что конкурсы на поиск подрядчиков для работ по нацпроекту «БКАД» традиционно проводятся самыми первыми. Это позволит приступить к ремонтам уже в апреле и завершить к осени.

Всего в 2021 году в рамках национального проекта в Приморском крае комплексно планируют отремонтировать почти 100 километров дорог, на эти цели предусмотрено 2,2 миллиарда рублей.

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