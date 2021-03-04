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Posted 4 марта 2021, 08:40

Published 4 марта 2021, 08:40

Modified 20 августа, 12:51

Updated 20 августа, 12:51

Приморские сельскохозяйственники готовы к посевной на 95%

Приморские сельскохозяйственники готовы к посевной на 95%

4 марта 2021, 08:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Сельское хозяйство
К грядущей посевной кампании приморские аграрии готовы на 95%, сообщили в правительстве Приморья. Сельхозпроизводители закупили семена и минеральные удобрения, чтобы засеять более 500 тысяч гектаров земли.

В краевом министерстве сельского хозяйства сообщили, что сейчас у приморских аграриев в наличии 32,3 тысячи тонн семян сои и 12,3 тысячи тонн зерновых культур — всего это 95% от общего плана. Семена в регион везут из Тюменской, Амурской областей, Алтайского и Хабаровского краев.

«Из Сибири уже завезли 120 тонн пшеницы, овса — 240 тонн, ячменя — 60 тонн, а также 180 тонн сои из Амурской области», — заявил министр Андрей Бронц.

Из-за увеличения посевных площадей сельхозпроизводители закупили 37,4 тысячи тонн минеральных удобрений — это 65% от общего плана.

«Сев сои и кукурузы проходит с 10 мая по 15 июня. Потребность в минеральных удобрениях будет обеспечена на 100%», — добавил он.

В этом году соей, кукурузой и ранними зерновыми планируется засеять более 512 тысяч гектаров. Сельхозпроизводители уже готовятся к весенне-полевым работам: подготавливают технику, закупают семена и минеральные удобрения.

Стоит отметить, что приморские производители сои и кукурузы вносят вклад в региональный проект «Экспорт продукции АПК» соответствующего национального проекта. В этом году он должен составить 1,7 миллиарда долларов.

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