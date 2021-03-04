Приморские сельскохозяйственники готовы к посевной на 95%

В краевом министерстве сельского хозяйства сообщили, что сейчас у приморских аграриев в наличии 32,3 тысячи тонн семян сои и 12,3 тысячи тонн зерновых культур — всего это 95% от общего плана. Семена в регион везут из Тюменской, Амурской областей, Алтайского и Хабаровского краев.