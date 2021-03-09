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Posted 9 марта 2021, 05:38

Published 9 марта 2021, 05:38

Modified 20 августа, 12:53

Updated 20 августа, 12:53

Задолженность юрлиц и ИП также увеличилась

Приморцы задолжали банкам около 1,3 триллиона рублей

9 марта 2021, 05:38
Фото: Медиахолдинг1Mi. Задолженность юрлиц и ИП также увеличилась
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Банки
Объём кредитов, выданных гражданам и предприятиям на Дальнем Востоке в 2020 вырос на 16% по сравнению с предыдущими и составил 2,5 триллиона рублей, сообщили газете «Золотой Рог» в Дальневосточном главном управлении Центрального банка Российской Федерации.

Только в декабре дальневосточники оформили договоры на сумму более 450 миллиардов рублей — это больше, чем в другие месяцы, и в два раза превышает показатели прошлого года.

По словам специалистов Центробанка, больше всего кредитов выдали банки в Приморье, Якутии, Хабаровском крае и Амурской области.

«Рост объемов кредитования в основном обеспечен несколькими кредитами крупным корпоративным заемщикам», ― рассказал глава Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий.

Стоит отметить, что в Приморском крае в 2020 году банки выдали в кредит почти 592 миллиарда рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. 63% этих средств — кредиты бизнесу, объём которых увеличился на 9% за последний год.

Задолженность юрлиц и ИП увеличилась на 20% и приблизилась к 432 миллиардам рублей, при этом доля задолженности уменьшилась на 0,4 пункта. Задолженность физлиц увеличилась на 18%, превысив сумму в 266 миллиардов рублей. На территории ДФО задолженность предприятий по кредитам составила 1,9 триллиона рублей к 2021 году, увеличившись на 39%.

Граждане - частные лица задолжали чуть меньше 1,3 триллиона рублей, увеличив задолженность на 15%. Уровень просроченных задолженностей в ДФО остался на прежнем уровне.

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