В Приморье у «чёрных лесорубов» изъяли спецтехнику

«Для центра „Амурский тигр“ ключевое значение имеет сохранение мест обитания тигра, а незаконные рубки вкупе с пожарами наносят им серьезный урон. В связи с этим наша организация будет прикладывать все возможные усилия для помощи государству в этом направлении. Сейчас мы видим два вектора совместной работы: создание, оснащение и поддержка деятельности специальных оперативных групп и обеспечение конфискации задействованной в незаконных рубках техники, чтобы она не возвращалась в руки преступников и снова не использовалась ими в незаконной деятельности», — сказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.