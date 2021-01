Новая информационная система возьмет под контроль леса Дальнего Востока

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерство природных ресурсов и экологии согласовали «Дорожную карту» плана мероприятий по проведению в 2021 году на территории Забайкальского и Хабаровского края эксперимента по внедрению информационной системы «Лесвосток.рф».

В 2019 году вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил разработать механизмы, которые позволят контролировать освоение лесных участков и оценивать эффективность проектов по деревообработке на Дальнем Востоке. В рамках эксперимента Рослесхоз и уполномоченные органы исполнительной власти Забайкальского и Хабаровского краев будут подключены к информационной системе Лесвосток.рф для ее тестирования и проверки данных. На первом этапе пользователям будут доступны такие сервисные опции, как подбор лесного участка в целях проведения аукциона на право заключения договора аренды, получение и рассмотрение заявлений о проведении аукционов, сообщается на сайте Минвостокразвития. «Итоги эксперимента мы подведем 1 ноября 2021 года, после чего будут приняты решения о поэтапном расширении перечня услуг, которые предоставляются с помощью „Лесвосток.рф“, а также о возможности тиражирования этого опыта в других регионах Дальнего Востока», — сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Система, разработанная Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ), предоставляет пользователям доступ к актуальным сведениям о количественных и качественных характеристиках лесов Дальнего Востока. Она основана на применении цифровых технологий сбора, обработки, анализа данных о лесах из различных источников. Проектная документация для аукционов генерируется автоматически. Нейронная сеть способна распознать и классифицировать минимальные лесоизменения, благодаря чему происходит непрерывная актуализация информации об объемах лесных ресурсов. Ранее генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков сообщал ТАСС, что основой новой системы Лесвосток.рф станет электронная карта леса, которая будет формироваться с помощью спутниковых снимков и регулярно обновляться. Карта позволит отследить изменения, происходящие с лесом, в том числе увидеть незаконные вырубки. Система будет публичной, сейчас же значительный объем информации о лесном фонде России недоступен. На карте будет отображен породный состав леса, зоны вырубки и пожара, инфраструктура территории. Одной из задач системы станет борьба с «черными» лесорубами. Как не раз сообщал "Золотой Рог", особая проблема в Приморье и на Дальнем Востоке — это несанкционированные рубки. По России оценочно они составляют около 20-25%. Однако статистика Приморья и Дальнего Востока показывала, что через таможню на экспорт леса отправлялось намного больше, чем разрешалось ежегодными квотами. То есть всеми правдами и неправдами шло повальное истощение лесов. По данным специалистов Амурского отделения WWF, по некоторым ценным породам деревьев это превышение в последние два десятилетия бывало в разы. Зачастую под видом разрешенных рубок шла нелегальная вырубка леса. Есть примеры, когда здоровые деревья вырубались как «горелый лес» — это выгодно лесорубам. Вероятно, некоторые палы на дальнем Востоке и Сибири специально устраивались лесорубами для того, чтобы получить лес за бесценок. Как считает кандидат биологических наук, главный инженер «Центра природоохранных инициатив» Александр Олифиренко, лишь около 10% браконьерского леса в крае сегодня вырубается именно «черными лесорубами». Остальные 90% — приходится на «белых», которые имеют какие-то разрешения на добычу древесины, но добывают не то, что им прописано, а то, что им нравится. Арендаторов — сотни. За всеми ими не уследишь. И в их руках сегодня оказалось свыше 75% лесного фонда края. И эта территория деградирует, становится менее продуктивной для охотников, производителей меда, сборщиков орехов и дикоросов. Надо отметить, что лесной беспредел в Приморском крае сейчас по сравнению с периодами губернаторств Сергея Дарькина и Владимира Миклушевского заметно снизился, но все еще остается фактом. Так, в феврале 2020 года губернатор Олег Кожемяко поручил специалистам провести расследование по вопиющему случаю вырубки ценного леса на территории памятника природы регионального значения «Пещера Чертовы ворота» в Дальнегорске. В начале июня 2020 года по факту проверки незаконной вырубки леса в Артемовском участковом лесничестве было возбуждено уголовное дело в отношении браконьеров, добычей которых стали деревья особо ценных пород: ясеня, клена, дуба, черной и белой березы, а также липы. Создаваемая электронная система позволит взять под контроль лесную отрасль региона и страны в целом.

