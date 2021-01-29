Новая информационная система возьмет под контроль леса Дальнего Востока

Как не раз сообщал "Золотой Рог", особая проблема в Приморье и на Дальнем Востоке — это несанкционированные рубки. По России оценочно они составляют около 20-25%. Однако статистика Приморья и Дальнего Востока показывала, что через таможню на экспорт леса отправлялось намного больше, чем разрешалось ежегодными квотами. То есть всеми правдами и неправдами шло повальное истощение лесов. По данным специалистов Амурского отделения WWF, по некоторым ценным породам деревьев это превышение в последние два десятилетия бывало в разы. Зачастую под видом разрешенных рубок шла нелегальная вырубка леса. Есть примеры, когда здоровые деревья вырубались как «горелый лес» — это выгодно лесорубам. Вероятно, некоторые палы на дальнем Востоке и Сибири специально устраивались лесорубами для того, чтобы получить лес за бесценок.