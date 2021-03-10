Студентов-фальшивомонетчиков задержали во Владивостоке

В полиции напоминают, что существует ряд процедур, с помощью которых можно определить подлинность банкнот. Главное — обращайте внимание на рельеф купюры, бумага не должна быть гладкой на ощупь. В отличие от фальшивок, краска у настоящих купюр влагостойкая. Кроме того, на подлинных купюрах защитные волокна нанесены в хаотичном порядке.