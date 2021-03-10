Студентов-фальшивомонетчиков задержали во Владивостоке

Posted 10 марта 2021, 02:24
Published 10 марта 2021, 02:24
Modified 20 августа, 12:53
Updated 20 августа, 12:53
Следствием установлено, что двое 19-летних жителей Владивостока, учащиеся в вузах приморской столицы, купили в интернете десять поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей. После приобретения студенты сбывали фальшивки на рынках.
Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемых. У них изъяли две поддельные купюры, а также деньги и вещи, которые они «заработали», сбывая фальшивки.
В данный момент студенты-подозреваемые находятся во Владивостоке под подпиской о невыезде.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.
В полиции напоминают, что существует ряд процедур, с помощью которых можно определить подлинность банкнот. Главное — обращайте внимание на рельеф купюры, бумага не должна быть гладкой на ощупь. В отличие от фальшивок, краска у настоящих купюр влагостойкая. Кроме того, на подлинных купюрах защитные волокна нанесены в хаотичном порядке.