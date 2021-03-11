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Posted 11 марта 2021, 06:26

Published 11 марта 2021, 06:26

Modified 20 августа, 12:55

Updated 20 августа, 12:55

В свинине нашли кишечную палочку и другие нарушения

Приморцы не попробуют краснодарское мясо

11 марта 2021, 06:26
Фото: Медиахолдинг1Mi. В свинине нашли кишечную палочку и другие нарушения
Сюжет
Мясо
Ветеринарная лаборатория приморского Россельхознадзора проанализировала крупную партию мороженой свинины из Краснодарского края. Результаты анализа проб выявили в мясе множественные нарушения, сообщили «Золотому Рогу» в ведомстве.

В частности, в пробах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности до 26 раз.

«Выявление кишечной палочки может свидетельствовать о нарушении производителем правил и технологических режимов изготовления, хранения и транспортировки продукции. А повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогенные, вызывающие порчу продукта», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Вся информация о результатах анализов полученной партии направлена в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Владелец продукции также был уведомлен о результатах исследования.

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