В Приморье увеличился импорт овощей из Поднебесной

В Приморье увеличился импорт овощей из Поднебесной

Сегодня, 14:47РынкиФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"С начала года в Приморье импортировано более 13 тонн китайской продукции
Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщает, что с 22 по 28 февраля 2021 года ведомством было проверено 2223,2 т плодоовощной продукции, которая была ввезена на территорию Приморья из Китая.

Как сообщается, по сравнению с неделей ранее ввоз продукции увеличился на 570,4 т.

Так, сотрудниками было проверено 343,9 т томатов, 130,8 т сладкого и острого перца, 146,3 т салата и другой зелени, 363,5 т огурцов, 32,8 т репчатого лука и чеснока, 324,9 т капусты различных видов, 269 т баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря, 41,3 т грибов, а также 388,6 т свеклы и моркови.

За этот же период в Приморье из КНР поступило 181,9 т фруктов и ягод (винограда, клубники, манго, хурмы и так далее). Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ввоз фруктов и ягод увеличился незначительно — на 3,2 тонны.

В целом же с начала года в Приморье импортировано 12 932 тонны различных плодов и овощей из Поднебесной. Напомним, в первую неделю февраля также отмечался рост объемов импорта овощей.

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Приморье
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