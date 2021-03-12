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Posted 12 марта 2021, 02:25

Published 12 марта 2021, 02:25

Modified 20 августа, 12:55

Updated 20 августа, 12:55

На выходных в Приморье ожидается тёплая и солнечная погода

На выходных в Приморье ожидается тёплая и солнечная погода

12 марта 2021, 02:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Предстоящие выходные в Приморье будут солнечными, тёплыми и спокойными. 13 и 14 марта в регионе будет действовать тёплый антициклон, смещающийся с территории континента в Японское море, сообщает Примгидромет.

Синоптики отмечают, что ночью в крае температура будет отрицательной — от 0 до -10 градусов, а в горных районах до -16. Но днём в субботу воздух прогреется до +7… +14 градусов и до + 6 в

В воскресенье в регионе потеплеет ещё на 1-4 градуса. На побережье температура сохранится на уровне субботы, ожидается южный ветер и низкая облачность.

Во Владивостоке в выходные осадков не ожидается, температура ночью будет держаться в районе 0 градусов. Температура в субботу днём — до +8 градусов, в пригороде будет теплее.

В воскресенье в приморской столице увеличится облачность, из-за южного ветра станет немного прохладнее.

С началом новой рабочей недели погода в Приморье изменится — над регионом будет смещаться атмосферный фронт, который принесёт осадки на большую часть территории края.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода
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