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Posted 16 марта 2021, 06:29

Published 16 марта 2021, 06:29

Modified 20 августа, 12:59

Updated 20 августа, 12:59

Сеть игорных заведений работала в приморской столице почти три года

Во Владивостоке выявлена сеть подпольных казино

16 марта 2021, 06:29
Фото: Медиахолдинг1Mi. Сеть игорных заведений работала в приморской столице почти три года
Четыре жителя Владивостока осуждены в приморской столице за незаконную организацию и проведение азартных игр в интернете. Организаторы подпольного казино получили условные сроки, сообщили в прокуратуре Приморья.

«Ленинский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (пособничество в организации и проведении азартных игр)», — сообщается на сайте ведомства.

Суд установил, что в период с марта 2017 по январь 2020 года житель Владивостока организовал сесть подпольных казино с помещениями на Партизанском проспект, по улицам Верхнепортовой и Луговой. Помещения были оборудованы игровым оборудованием.

Чтобы увеличить доход, организатор привлёк к работе двух управляющих и разработал конспиративные правила, для незаметной работе казино.

С помощью специального программы посетители подпольной игорной зоны совершали виртуальные ставки, закупали специальную игровую валюту. Им предоставляли доступ к ресурсам с игровым контентом, который имитировал игровые алгоритмы.

По мере развития подпольного бизнеса, к команде казино привлекались новые люди, в том числе — родственники организаторов.

«Супруг одной из виновных привлекался для передачи инкассируемых денежных средств из игорных заведений, занимался поставкой продуктов и напитков, отпуск которых в розницу осуществлялся в игорных заведениях», — рассказали правоохранители.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ Приморья обнаружили и изъяли 24 системных блока, с помощью которых организовывались и проводились игры. Оперативникам удалось пресечь незаконную деятельность.

Во время суда четверо подсудимых раскаялись в содеянном и полностью признали вину.

Организатор подпольного казино получил 2 года 4 месяца лишения свободы условно, управляющие заведений — по 1 году 10 месяцев лишения свободы условно, пособнику — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.

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