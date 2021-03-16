Во Владивостоке выявлена сеть подпольных казино

«Ленинский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (пособничество в организации и проведении азартных игр)», — сообщается на сайте ведомства.