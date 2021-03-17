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Posted 17 марта 2021, 02:28

Published 17 марта 2021, 02:28

Modified 20 августа, 13:00

Updated 20 августа, 13:00

В России запустили горячую линию для помощи детям с редкими заболеваниями

В России запустили горячую линию для помощи детям с редкими заболеваниями

17 марта 2021, 02:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Общественная палата России запустила горячую линию оказания медицинской помощи детям до 18 лет с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями.

«Приглашаем всех желающих, пациентов, родителей больных, представителей благотворительных и пациентских организаций, региональных министерств и учреждений здравоохранения, а также экспертов и СМИ, специализирующихся на вопросах оказания помощи орфанным больным, поделиться информацией о сложившейся практике оказания помощи, о проблемах, с которыми вы столкнулись», — рассказали в общественной палате.

В Общественной палате отметили, что горячая линия будет доступна в течение месяца.

«Мы рассчитываем получить обратную связь от пациентских организаций и самих пациентов относительно проблем, с которыми они сталкиваются в рамках лекарственного обеспечения, получения необходимых средств и услуг для реабилитации, необходимой медицинской помощи, которая по разным причинам не оказывается», — рассказала зампредседателя комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева.

Горячая линия будет работать с понедельника по пятницу. Время работы: понедельник–четверг — с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 16:45 по московскому времени.

Звонки принимаются по телефону +7 (800-73) 7-77-66.

Звонок из любого региона России бесплатный. Заявитель также может оставить сообщение, заполнив электронную форму на сайте ОП РФ.

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#Здоровье и экология#Приморский край#Владивосток#Новости#Дети#Здоровье
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