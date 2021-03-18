На дорогах Приморья введут сезонные ограничения движения

Сюжет Дороги

С 15 апреля на межмуниципальных и региональных автодорогах Приморья будут введены ограничения движения транспортных средств. Они будут действовать с 15 апреля по 14 мая и с 15 июня по 15 августа, сообщили в краевом правительстве.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья отметили, что ограничения будут введены весной и летом, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и сохранить автодороги. «В крае наступает пора обильного таяния снега. Именно в этот период происходит снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог. Также подобные ограничения начнут действовать и летом», — рассказали специалисты. Участки дорог, на которых будут действовать ограничения, будут отмечены специальными дорожными знаками. Временные ограничения движения, которые введут весной, не будут распространяться на пассажирские перевозки, перевозку продуктов, лекарств, топлива, почтовых грузов. Проезд также разрешат для дорожно-строительной и эксплуатационной техники и материалов, которые применяют при проведении аварийно-восстановительных работ, транспортных средств федеральных органов исполнительной власти. Летом разрешается проезд тяжелых машин в период с 21:00 до 09:00. «Передвижение тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств возможно только при наличии разрешения. Его можно получить в минтрансе Приморья и воспользовавшись региональным порталом госуслуг — для участков региональных дорог, в муниципалитетах — для местных», — заключили специалисты. Материалы по теме Дальневосточникам дадут огромную скидку при покупке новых авто На дорогах России появился новый знак В Госдуме предложили страховать российских автомобилистов от плохих дорог